Didier Deschamps : « Je me serais passé des insultes du banc d’en face »

Didier Deschamps : « Je me serais passé des insultes du banc d’en face »

Il avait la chemise trempée et le rose aux joues : Didier Deschamps en conférence de presse d’après-match (Paraguay-France, 0-1), mesdames messieurs.

« Comme je l’ai dit aux joueurs, jusqu’à présent on était dans la facilité, c’est pas si mal de passer par là , a-t-il débuté. Après je ne vais pas critiquer l’arbitre : on finit le match avec trois cartons jaunes, bon… J’avais préparé les joueurs et heureusement, ils s’attendaient à ça. Je ne vais pas non plus critiquer le Paraguay, chacun joue comme il veut, même si je me serais bien passé des insultes du banc d’en face. L’important à la fin du match c’est « pas d’embrouilles, ne pas prendre de cartons, ne pas perdre de joueur ». C’est une équipe qui a totalement fait déjouer l’Allemagne, et il peut y avoir parfois un sentiment d’injustice. Après, ça reste de la littérature, parce qu’on est qualifiés. » …

TD, au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour SOFOOT.com