Pas de sanctions pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro
De quoi dégouter Paulo Fonseca.
Alors que le Paris Saint-Germain va découvrir ce mercredi ses futurs adversaires en Ligue des champions, l’entraîneur parisien Luis Enrique devrait bien être présent sur le banc rouge et bleu pour le retour de la C1, et ce, malgré la tarte servie à João Pedro en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, rapporte L’Équipe .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer