Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitike

La revanche n’aura pas lieu. Enfin, c’est ce qu’il dit. Après la balade de santé de Liverpool contre Galatasaray lors du huitième de finale retour (4-0), Hugo Ekitike s’apprête à retrouver le PSG en quarts . Et monsieur frisotti ne se prend pas pour Batman : la vengeance, ce n’est pas lui. Au contraire, l’ancien Parisien (2022-février 2024) est tout content de retrouver Paname .

« Ça reste un club que j’aime. »

« Ça fait plaisir de les retrouver, admet le Rémois de naissance. Franchement, c’est bien. Ça va être intéressant. Un bon match, un bon test pour l’équipe et pour moi. Mais il n’y a pas de sentiment de revanche. Je fais mon boulot. Je joue avec mon équipe, dans un environnement différent. On a des parcours différents. Ça reste un club que j’aime. » …

SW pour SOFOOT.com