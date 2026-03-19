Un seul point noir dans la soirée du Barça contre Newcastle

Heureusement, ce n’est pas la même blessure que Noa Lang. Le gardien du FC Barcelone Joan García s’est blessé à la fin du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Newcastle (7-2).

Sur une frappe d’Harvey Barnes à la 82 e , le portier espagnol est mal retombé sur son mollet en captant le ballon. À ce moment-là, le score était déjà de 7 à 2. Donc bon, Flick aurait certainement préféré prendre un but que perdre son gardien. Parce que oui, García va manquer deux à trois semaines de compétition .…

EA pour SOFOOT.com