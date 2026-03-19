Lucas Moura hospitalisé après un choc pendant un match

La samba n’est plus au programme. Lors de la 7 e journée de Série A brésilienne entre l’Atlético Mineiro et São Paulo (1-0), Lucas Moura, entré à l’heure de jeu, n’a tenu que dix petites minutes avant de sortir sur civière et d’être emmené directement aux urgences après un choc violent au niveau du dos. Dans la nuit, São Paulo a communiqué sur l’état de santé de son joueur : l’ancien Parisien a deux côtes cassées.

Lucas Moura entrou já na segunda etapa, mas precisou ser substituído após essa pancada. Segundo a reportagem de campo, o jogador saiu de ambulância da Arena MRV. O meia vai fazer exames no hospital. pic.twitter.com/JSSfMy686E…

AR pour SOFOOT.com