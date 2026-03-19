Un club amateur de Marseille appelle à voter contre le Rassemblement national

Pour que lundi, on ne se dise pas que ça s’est Malpassé. Le club de Malpassé , quartier du 13 e arrondissement de Marseille, est monté au créneau pour dézinguer le Rassemblement national après les résultats du premier tour des élections municipales. Au second tour ce dimanche, Franck Allisio, candidat du parti d’extrême-droite, fera en effet face au maire de gauche sortant Benoît Payan et la candidate divers droite Martine Vassal. Et ça, ça ternit un peu le soleil de la Canebière.

Sur X, le FC Loisirs Malpassé a claqué un communiqué dans lequel il charge le RN : « Aujourd’hui, nous ne faisons pas de politique. Mais nous refusons de rester silencieux lorsque le vivre-ensemble est menacé. Le Rassemblement national ne représente pas ce que nous sommes. Nos quartiers méritent mieux que la division et la stigmatisation. » …

SW pour SOFOOT.com