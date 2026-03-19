Municipales : le projet de l’Arkéa Park en grand danger ?

Une nouvelle embûche pour la construction de l’Arkéa Park ? Comme attendu, les élections municipales ont des répercussions importantes pour les clubs de football et leurs projets futurs. C’est le cas du Stade brestois puisque le résultat du scrutin pourrait avoir une incidence sur la poursuite du projet de l’Arkéa Park, censé être le futur écrin de 15 000 places des Pirates . Considéré comme l’un des principaux défenseurs de la construction du nouveau stade , François Cuillandre (PS), le maire sortant, est en position délicate après le premier tour .

Le maire sortant en situation délicate

Arrivé en deuxième position avec 23,80 % des voix , soit près de 6% de moins que Stéphane Roudaut, candidat du centre et de la droite (30,24 %), celui qui brigue un cinquième mandat s’est allié avec l’Insoumise Cécile Beaudouin en vue du second tour. Problème, la candidate LFI a une vision diamétralement opposée à celle de Cuillandre sur l’Arkea Park et la création d’une police municipale.…

TM pour SOFOOT.com