Pas de quartier pour l'Inter face à la Lazio
Lazio 0-3 Inter
Buts : Martinez (6 e ), Sučić (39 e ), Mkhitaryan (76 e ) pour les Nerazzurri
Expulsion : Romagnoli (59 e ) côté Lazio …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Pas de quartier pour l'Inter face à la Lazio
Buts : Martinez (6 e ), Sučić (39 e ), Mkhitaryan (76 e ) pour les Nerazzurri
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