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Bordeaux garde espoir
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 20:03

Bordeaux garde espoir

Bordeaux garde espoir

À quoi ça tient, l’espoir ? Revenus à une toute petite longueur de la Roche-sur-Yon, les Girondins de Bordeaux peuvent encore espérer chiper la première place de leur poule A de National 2 sur le fil . Un doux rêve toujours en vie avant la dernière journée, grâce à une courte mais extrêmement précieuse victoire face aux Herbiers, ce samedi (1-0) . Un succès qui aura mis longtemps à se dessiner, les joueurs du club au scapulaire peinant à se montrer dangereux.

Vous êtes ... des fous 🫶#FCGBVHF pic.twitter.com/B0KCRPmaQz…

TB pour SOFOOT.com

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