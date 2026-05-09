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Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 20:26

Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli

Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli

Wolfsburg 0-1 Bayern Munich

But : Olise (56 e ) pour le Rekordmeister

Les expected goals ne veulent rien dire. Alors que le Bayern est champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, les Bavarois devaient réagir après leur élimination mercredi de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Wolfsburg de son côté jouait sa survie dans l’élite du football allemand sur cette rencontre, mais comme souvent à la fin c’est le Bayern qui gagne (0-1)…

LB pour SOFOOT.com

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