Le Bayern punit Wolfsburg qui jouera sa survie face à Sankt Pauli
Wolfsburg 0-1 Bayern Munich
But : Olise (56 e ) pour le Rekordmeister
Les expected goals ne veulent rien dire. Alors que le Bayern est champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines déjà, les Bavarois devaient réagir après leur élimination mercredi de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Wolfsburg de son côté jouait sa survie dans l’élite du football allemand sur cette rencontre, mais comme souvent à la fin c’est le Bayern qui gagne (0-1)…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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