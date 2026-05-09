Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions
Atlético 0-1 Celta
But : Iglesias (62 e ) pour les Celestes
Rêver plus grand. Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal mardi, l’Atlético de Madrid devait se remettre en jambe face au Celta de Vigo pour ne pas risquer une mauvaise surprise alors qu’il reste encore trois journées de Liga à disputer. Mais le Celta continue de rêver de C1 après sa pige en Ligue Europa cette saison et s’est offert le droit d’espérer en s’imposant sur le plus petit des écarts au Metropolitano (0-1).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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