Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions

Le Celta s'impose contre l'Atlético et peut rêver de la Ligue des champions

Atlético 0-1 Celta

But : Iglesias (62 e ) pour les Celestes

Rêver plus grand. Éliminé de la Ligue des champions par Arsenal mardi, l’Atlético de Madrid devait se remettre en jambe face au Celta de Vigo pour ne pas risquer une mauvaise surprise alors qu’il reste encore trois journées de Liga à disputer. Mais le Celta continue de rêver de C1 après sa pige en Ligue Europa cette saison et s’est offert le droit d’espérer en s’imposant sur le plus petit des écarts au Metropolitano (0-1).…

LB pour SOFOOT.com