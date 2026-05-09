Manchester City remet la pression sur Arsenal

Manchester City 3-0 Brentford

Buts : Doku (60 e ), Haaland (75 e ) et Marmoush (90 e +2)

Doku de magie. Après une heure à tourner en rond, Manchester City s’en est remis au troisième coup de patte de Jérémy Doku en une semaine pour mettre Brentford au pas (2-0) . Le suspense reste entier dans la course au titre, puisque les Skyblues sont de retour à deux longueurs d’Arsenal , qui se déplace à West Ham ce dimanche. Une victoire finale qui ne tenait pourtant pas de l’évidence à l’issue d’un premier acte pas particulièrement enlevé, où les grigris de Rayan Cherki et les premières cartouches dans la besace d’Erling Haaland n’auront pas suffi.…

TB pour SOFOOT.com