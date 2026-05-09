Manchester City remet la pression sur Arsenal
Manchester City 3-0 Brentford
Buts : Doku (60 e ), Haaland (75 e ) et Marmoush (90 e +2)
Doku de magie. Après une heure à tourner en rond, Manchester City s’en est remis au troisième coup de patte de Jérémy Doku en une semaine pour mettre Brentford au pas (2-0) . Le suspense reste entier dans la course au titre, puisque les Skyblues sont de retour à deux longueurs d’Arsenal , qui se déplace à West Ham ce dimanche. Une victoire finale qui ne tenait pourtant pas de l’évidence à l’issue d’un premier acte pas particulièrement enlevé, où les grigris de Rayan Cherki et les premières cartouches dans la besace d’Erling Haaland n’auront pas suffi.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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