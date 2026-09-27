Pas de poignées de mains entre Irlandais et Israéliens

Les joueurs irlandais ont tenu leur parole ce dimanche soir : ils avaient annoncé en avant-match qu ‘ils ne serreraient pas la main à leurs adversaires israéliens , et c’est ce qui s’est donc passé sur la pelouse de Debrecen, dans un stade à huis clos. Les Irlandais portaient également un brassard noir « en hommage aux victimes du conflit » , ont baissé la tête pendant l’hymne israélien et les capitaines n’ont pas échangé leurs fanions .

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AL pour SOFOOT.com