La Grèce crée la sensation en Allemagne
Allemagne 0-1 Grèce
But : Kourbelis (74 e ) pour la Grèce
Déjà la crise en Allemagne ?…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Grèce crée la sensation en Allemagne
But : Kourbelis (74 e ) pour la Grèce
Déjà la crise en Allemagne ?…
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Norvège 1-2 Portugal Buts : Haaland (51 e ) pour la Norvège // João Félix (17 e ) et Ramos (54 e ) pour le Portugal Ça démarre fort pour Jorge Jesus.… AL pour SOFOOT.com
Les joueurs irlandais ont tenu leur parole ce dimanche soir : ils avaient annoncé en avant-match qu ‘ils ne serreraient pas la main à leurs adversaires israéliens , et c’est ce qui s’est donc passé sur la pelouse de Debrecen, dans un stade à huis clos. Les Irlandais ... Lire la suite
"Un miracle s'est produit": Brandon McNulty s'est surpris lui-même en devenant le troisième champion du monde américain de l'histoire, dimanche à Montréal, après avoir piégé tous les favoris, dont Paul Seixas, avec un raid solitaire de 32 km. Coureur discret et ... Lire la suite
L'Américain Brandon McNulty a créé une immense surprise en devenant dimanche champion du monde de la course en ligne pour la première fois de sa carrière grâce à sa victoire en solitaire dans les rues de Montréal (Canada), devant l'Australien Michael Matthews ... Lire la suite
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