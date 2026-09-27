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Le Portugal s’offre la Norvège sans Cristiano Ronaldo, laissé sur le banc
information fournie par So Foot•27/09/2026 à 22:51
Les joueurs irlandais ont tenu leur parole ce dimanche soir : ils avaient annoncé en avant-match qu ‘ils ne serreraient pas la main à leurs adversaires israéliens , et c’est ce qui s’est donc passé sur la pelouse de Debrecen, dans un stade à huis clos. Les Irlandais ...
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