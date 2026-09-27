Le monumental exploit de Cuines, club de district, qui élimine une N1

La fameuse magie.

Pas besoin de chercher plus loin : l’exploit du week-end est là. Ce dimanche, en Coupe de France, l’AS Cuines, club de deuxième division de district, recevait Saint-Priest, pensionnaire de National 1, ce qui représentait donc sur le papier un écart de six divisions. Mais impossible n’est pas savoyard, et les locaux, bien évidemment tous amateurs, ont créé la surprise en l’emportant 1-0 . Sur une pelouse encore pire que celle d’Izmit, les amateurs ont donc déjà atteint, selon les dires de leur entraîneur Stephen Thomasset, le meilleur parcours de leur histoire en Coupe de France en se hissant au cinquième tour.…

AL pour SOFOOT.com