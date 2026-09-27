Les Espagnoles décrochent le Mondial U20 en battant la Corée du Nord

Pas de back-to-back pour les Coréennes.

Alors qu’elles avaient raflé la mise il y a deux ans, les jeunes Coréennes sont tombées, cette fois, en finale du Mondial U20 face à l’Espagne , qui a dû attendre la séance de tirs au but pour valider son succès. Pas de but inscrit dans le temps réglementaire ni en prolongation et tout ce beau monde s’est logiquement retrouvé dans l’exercice le plus stressant du ballon rond. C’était le moment idéal pour Laia López, la gardienne du Real Madrid, de se montrer décisive en sortant les tentatives de Choe Yon-A et Pak Il-Sim et envoyer son équipe sur le toit du monde. Il s’agit du deuxième titre des Espagnoles dans la compétition , quatre ans après avoir décroché le premier.…

AL pour SOFOOT.com