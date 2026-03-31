Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde

Pas de plan B pour Gianni Infantino, l’Iran doit être à la Coupe du monde

« Il n’y a pas de plan B, C ou D, c’est le plan A. » Le président de la FIFA Gianni Infantino assure que l’objectif est que l’Iran participe au prochain Mondial malgré le conflit au Moyen-Orient qu’il juge « très compliqué » . Il pourrait peut-être demander à son pote Donald Trump de lui faire un topo.

Quant à l’Iran, la sélection a annoncé ne pas vouloir jouer ses matchs aux États-Unis, même si Infantino promet que les joueurs iraniens seront bien accueillis.…

EA pour SOFOOT.com