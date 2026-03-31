Quand Cristiano Ronaldo devient agent de joueurs

Agent pas secret. En partance de Manchester United à la fin de la saison, Casemiro (34 ans) hésite entre l’Arabie saoudite et les États-Unis . Ou du moins, Cristiano Ronaldo le fait hésiter. Alors que le milieu de terrain semblait en partance pour l’Inter Miami de Lionel Messi, Ronaldo souhaiterait en effet hijack le transfert , en convaincant son ancien coéquipier de le rejoindre à Al-Nassr. C’est ce qu’annonce Marca , précisant que CR7 veut compléter son effectif avec Casemiro.

Titulaire indiscutable à Manchester United

Le quotidien espagnol précise pour autant que le Brésilien s’est déjà rendu aux USA , certainement pour décider des contours de son potentiel contrat à Miami. En attendant, l’ancien du Real Madrid doit déjà achever sa campagne à MU – actuel troisième de Premier League – où il a disputé la quasi-intégralité des matchs (trois rencontres manquées seulement).…

AB pour SOFOOT.com