Pas de nouveau stade pour Montpellier
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 22:21

Le monument ne s’est toujours pas effondré.

Ce jeudi soir, le maire de la commune de Pérols, dans l’agglomération montpelliéraine a enterré le projet de nouveau stade du MHSC, évoqué depuis 2021 : « Le futur stade de Montpellier sera à la Mosson » , a ainsi lâché Jean-Pierre Rico, en marge de l’inauguration de l’établissement Les Cuves Gourmandes , comme le rapporte le site Métropolitain.

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
