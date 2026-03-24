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Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 11:52

Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve

Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve

Il y a un championnat à aller décrocher. Mamadou Sangaré est sorti à la mi-temps du match entre le RC Lens et Angers (5-1) ce vendredi. L’international malien ne souffre d’aucune blessure , mais ne rejoindra pas le nid des Aigles pendant la trêve internationale.

Tom Saintfiet , le sélectionneur du Mali, a confirmé l’absence du milieu lensois dans la liste, ce dimanche à La Voix du Nord . « Il était normalement dans la liste, mais il n’y sera finalement pas. J’ai parlé avec lui. Il a besoin d’un peu de temps “off”, il est un peu fatigué » , annonce le technicien Belge. « On a respecté sa demande , prolonge Tom Saintfiet. Il joue tous les matchs avec l’équipe nationale et avec Lens donc… Il a besoin de récupérer. »

CT pour SOFOOT.com

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