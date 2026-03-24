Antonio Rüdiger révèle les secrets de son attitude détestable

Même en interview, le mec dézingue tout. Antonio Rüdiger n’est pas passé par quatre chemins pour parler de son attitude sur le terrain auprès de Frankfurter Allgemeine Zeitung . Loin d’être le plus chill des gars du Real Madrid, le colosse allemand aime bien chercher des noises : pire encore, il le fait tout naturellement.

« Être un défenseur intraitable, c’est dans mes gènes, explique l’international allemand. Si tu veux exceller en un contre un à ce niveau, tu ne peux pas te contenter d’être un gentil second rôle. Tu dois dire à l’attaquant : « Aujourd’hui, ça va être une mauvaise journée pour toi ». C’est une question de mentalité. Si je perds cette intensité, cet engagement, ce jeu à la limite, je ne suis plus qu’à la moitié de mon niveau. C’est précisément cette tension qui m’a permis d’intégrer le Real Madrid. » …

SW pour SOFOOT.com