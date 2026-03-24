Cinq arguments implacables pour ne pas reporter Lens-PSG

Le PSG veut tordre le bras du RC Lens pour obtenir un report du match de la 29e journée de Ligue 1, prévu le samedi 11 avril. Et c'est insupportable. Heureusement, les Sang et Or ont des arguments à faire valoir pour obtenir gain de cause auprès de la LFP.

→ Le respect du calendrier

La LFP a fait quelque chose de complètement fou en juin dernier : publier le calendrier de la saison à venir. Une idée révolutionnaire pour que chacun puisse anticiper. S’il existe, c’est pour que l’on s’y tienne. Le PSG sait donc depuis des mois qu’il devra jouer des matchs de championnat au milieu de ses rencontres de Ligue des champions. Des dizaines de clubs en font autant, sans venir chouiner. Il y a des règles, on les respecte.

→ La Ligue 1 n’est pas un faire-valoir

La France est une grande nation, oui ou non ? Est-ce que l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie déplacent des matchs de championnat avant des échéances européennes ? Non. En revanche, le Portugal vient de le faire pour le Sporting… Maintenant, à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez que la France boxe. Il est temps de se comporter comme une nation qui compte. Les matchs de Ligue 1 vous gênent ? Vous les prenez par dessus la jambe ? Vous ne méritez pas notre magnifique championnat. La Ligue 1 n’est pas un faire-valoir, c’est un bijou. Si la LFP n’a placé qu’une seule journée en milieu de semaine (fin octobre), et qu’elle a décidé qu’il n’y en aurait plus du tout en 2026-2027, c’est aussi pour une raison : la Ligue 1 est bien mieux exposée le week-end. Les matchs à 19 heures le mardi ou le mercredi, merci, mais non merci.…

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com