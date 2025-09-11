Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG
Séance restreinte.
Le PSG a vécu un drôle d’entraînement ce mercredi. À la suite d’une chute en vélo, Luis Enrique s’est fracturé l’épaule et a été contraint de subir une opération. Si le club de la capitale n’a pas encore indiqué si l’Espagnol sera sur le banc du Parc des Princes face à Lens, dimanche, il a déjà dû laisser sa place pour la séance du jour à son fidèle adjoint Rafel Pol.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
