Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 20:19

Séance restreinte.

Le PSG a vécu un drôle d’entraînement ce mercredi. À la suite d’une chute en vélo, Luis Enrique s’est fracturé l’épaule et a été contraint de subir une opération. Si le club de la capitale n’a pas encore indiqué si l’Espagnol sera sur le banc du Parc des Princes face à Lens, dimanche, il a déjà dû laisser sa place pour la séance du jour à son fidèle adjoint Rafel Pol.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
