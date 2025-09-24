Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG
Plus de peur que de mal.
Exclu dans les derniers instants d’un Classique survolté entre l’OM et le PSG (1-0), Roberto De Zerbi a assisté à la fin de rencontre depuis les tribunes . Enfin, l’Italien n’était pas monté bien haut, se cachant juste derrière le banc de touche de son équipe, puis se retrouvant dès le coup de sifflet final sur la pelouse du Vélodrome.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer