L'ancien capitaine de Toulouse quitte l'Arabie saoudite
Vincent Sierrout. Ancien capitaine de Toulouse et international suisse, Vincent Sierro ne jouera pas en Arabie saoudite cette saison . Le joueur y était arrivé en provenance de la Ville rose lors du dernier mercato estival et aura joué pas moins de 34 matchs avec son club d’Al Shabab.
D’après L’Équipe , le joueur aurait lui-même demandé à rompre son contrat avec le club saoudien. Requête donc acceptée par le récent treizième de la Saudi Pro League.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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