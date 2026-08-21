L'ancien capitaine de Toulouse quitte l'Arabie saoudite

Vincent Sierrout. Ancien capitaine de Toulouse et international suisse, Vincent Sierro ne jouera pas en Arabie saoudite cette saison . Le joueur y était arrivé en provenance de la Ville rose lors du dernier mercato estival et aura joué pas moins de 34 matchs avec son club d’Al Shabab.

D’après L’Équipe , le joueur aurait lui-même demandé à rompre son contrat avec le club saoudien. Requête donc acceptée par le récent treizième de la Saudi Pro League.…

ABS pour SOFOOT.com