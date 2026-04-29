Viktor Gyökeres réalise-t-il vraiment une saison pourrie ?

Et de 19 ! Titulaire avec Arsenal contre l’Atlético de Madrid en demi-finales allers de Ligue des champions, Viktor Gyökeres a ouvert le score juste avant la mi-temps pour approcher des 20 réalisations cette saison : après avoir obtenu un penalty à la suite d’un contact avec David Hancko, l’avant-centre a lui-même transformé la sentence en force.

Arsenal players to score in a #UCL semi-final: 🇨🇮 Kolo Toure (2005/06) 🇳🇱 Robin van Persie (2008/09) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka (2024/25) 🆕🇸🇪 Viktor Gyökeres (2025/26) pic.twitter.com/oCxoTC8Mi0…

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