information fournie par So Foot • 19/04/2026 à 00:06

Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points

Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points

Roma 1-1 Atalanta

Buts : Hermoso (45 e ) pour la Roma // Krstović (12 e ) pour l’Atalanta

Un moyen comme un autre de retrouver le sourire.…

AL pour SOFOOT.com