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Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points
information fournie par So Foot•19/04/2026 à 00:06
Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points
Roma 1-1 Atalanta
Buts : Hermoso (45
e
) pour la Roma // Krstović (12
e
) pour l’Atalanta
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