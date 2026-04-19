Arsenal : une frousse à en perdre la tête

Un mot résonne dans les rues du nord de Londres : « choke ». Ça fait maintenant plusieurs années qu’Arsenal court derrière un titre de champion qu’il touche du bout des doigts mais qui finit entre les mains de Liverpool ou de Manchester City sur la ligne d’arrivée. À qui la faute ? Si l’enfer, c’est les autres, cette fois, ce sont bien les Gunners qui sont leurs propres ennemis. Trop gentils, ou pas assez méchants, les hommes d’Arteta n’osent pas gagner quand tout un stade n’attend que ça.

Hiver, printemps, été, automne, puis hiver, printemps, été, automne. Les saisons s’enchainent et se répètent. Victoires, rêves, défaites, déceptions, puis victoires, rêves, défaites, déceptions. À Arsenal aussi, les saisons s’enchaînent et se répètent. Ces dernières années, les hommes d’Arteta ont à plusieurs reprises entamé la fin du calendrier en pole position, rêvant de redevenir ce qu’ils ne sont plus depuis 2004 : champions d’Angleterre. Mais, finalement, l’armoire ne s’agrandit pas. En 2022-2023, les Gunners passent 27 journées en tête du classement avant de s’effondrer dans le money time , voyant Manchester City les doubler. La saison suivante, rebelote : dans ces fameux matchs qui comptent, quand il pleut un peu moins sur l’île, Arsenal remet son costume d’ Arsenul et laisse filer sa chance.

Puisqu’on ne casse pas le cycle, cette année : same fucking habit . Les Londoniens semblaient enfin larguer leur némésis mancunien. Mais progressivement, Arsenal s’est assoupi, laissant les Skyblues se rapprocher. Les hommes de Guardiola, qui ont disputé un match de moins que ceux d’Arteta, ne sont plus qu’à 6 points des Gunners et les affrontent à l’Etihad ce dimanche. Une victoire ajouterait encore plus de pression sur Arsenal qui a déjà du mal à gérer sa nervosité. Mais que se passe-t-il dans les têtes d’Arteta et de ses hommes ? Ont-ils peur de gagner ?…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com