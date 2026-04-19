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OM : tous fautifs !
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 02:04

OM : tous fautifs !

OM : tous fautifs !

Défait à Lorient et sous la menace de ses poursuivants dans la course à la Ligue des champions, l’OM a encore montré une bien mauvaise image sur le terrain, comme en dehors. En coulisses, joueurs, staff et dirigeants ont pris le mauvais réflexe de se renvoyer la faute, tout en étant incapable d’identifier le problème de fond.

Olympique de Marseille : club fondé en 1899, où le foot se vit plus (pour ne pas dire trop) fort qu’ailleurs. Au crépuscule d’une énième saison placée sous le signe de l’agitation tant sur le terrain qu’en dehors, l’OM a normalisé le fait de vivre dans l’instabilité constante, passant très vite de l’espoir et la communion absolue à la résignation et la crise totale. Défait à Lorient et tout d’un coup mal barré dans la course à la Ligue des champions, même s’il conserve des bonnes chances de qualification, Lille n’ayant pas fait le break au classement, le club marseillais a encore montré ce qu’il sait finalement faire de mieux, à savoir déjouer dans des moments clés, exprimer son dégoût de soi-même et s’automutiler devant les micros. Avec, pour cette dernière, la faculté à se cibler mutuellement entre les trois grands groupes qui régissent un club de foot : les joueurs, le staff et le directoire.

Tout le monde sait que ça cloche, mais personne ne sait ce qui cloche

Alors à qui la faute ? Logiquement, celle-ci revient davantage aux joueurs, décideurs de tout résultat sportif. « Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium. […] Je ne sais pas ce qu’on peut faire » , réagissait comme désemparé Geronimo Rulli après ce revers qui laisse l’OM à la quatrième place en attendant les résultats de Lyon, Rennes et Monaco ce dimanche. Émoussés psychologiquement, les Marseillais sortaient pourtant d’une semaine à Marbella qui aurait dû, en théorie, permettre de recharger les batteries. Que nenni . Les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont balbutié leur football, incapables offensivement comme défensivement de confirmer leur rebond moribond du week-end dernier face à Metz. Dans cette disposition, la réaction de Medhi Benatia en zone mixte semble assez légitime.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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