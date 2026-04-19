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À Paris de ne pas rater le train-train de la Ligue 1
information fournie par So Foot 19/04/2026 à 00:45

À Paris de ne pas rater le train-train de la Ligue 1

À Paris de ne pas rater le train-train de la Ligue 1

Trop occupé à terroriser l’Europe (et surtout la perfide Albion), le PSG n’a pas beaucoup joué dans son jardin national qu’est la Ligue 1 ces dernières semaines. Un retour aux affaires hexagonal qui n’est pas sans enjeu, à l’orée d’un sprint final aussi dense qu’incertain.

Deux petits matchs depuis le 6 mars dernier. Le constat est édifiant : à la force de deux reports et d’une trêve internationale, le Paris Saint-Germain n’a disputé que deux minuscules rencontres de championnat en un mois et demi. Des victoires à Nice et contre Toulouse, simples en-cas entre quatre festins continentaux qui l’ont vu dévorer Chelsea puis Liverpool. Car oui, sur la même période les champions d’Europe sont passés d’équipe qui avance cahin-caha au fil des aléas à candidats très sérieux à leur propre succession, le 30 mai prochain à Budapest. Mais alors que tous les regards se sont immédiatement tournés vers le choc des titans à venir face au Bayern Munich dès mercredi soir, Luis Enrique et sa bande seraient bien inspirés de se rappeler que les affaires courantes hexagonales ne sont pas encore expédiées.

Rester en haut de l’affiche

Vainqueur aux forceps contre Toulouse vendredi soir et revenu à un point avec deux matchs en plus, Lens n’a pas encore dit son dernier mot et compte bien maintenir la pression aussi longtemps que possible. Pas question pour Luis Enrique de faire autant tourner son effectif dans la dernière ligne droite que la saison passée, quand seule une hypothétique invincibilité faisait encore courir les Rouge et Bleu. Appelés à jouer tous les trois (ou quatre) jours pendant un mois, ces derniers ont potentiellement neuf points à récolter en six jours pour se donner de l’air. Malgré les absences (Fabián Ruiz, Désiré Doué et Nuno Mendes devraient manquer à l’appel), la venue de Lyon porte d’Auteuil a tout de la répétition générale, à défaut du statut d’affiche au sommet qu’elle revêtait il y a encore quelques années.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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