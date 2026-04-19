Fin du rêve pour Griezmann et l’Atlético : la Real Sociedad s’adjuge la Coupe du Roi

Fin du rêve pour Griezmann et l’Atlético : la Real Sociedad s’adjuge la Coupe du Roi

Atlético de Madrid 2-2 (3-4 aux T.A.B.) Real Sociedad

Buts : Lookman (18 e ) et Álvarez (83 e ) pour l’Atlético // Barrenetxea (1 ère ) et Oyarzabal (45 e +1, SP) pour la Real

Tirs au but réussis : González, Almada et Baena pour l’Atlético // Soler, Sučić, Muñoz et Marín pour la Real …

AL pour SOFOOT.com