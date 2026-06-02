Pas de coupe d'Europe pour l'OM la saison prochaine ?

La saison prochaine n’a pas encore commencée qu’elle paraît déjà longue. Après une saison plus qu’éreintante, le stress pourrait à nouveau s’emparer de tous les supporters de l’OM en ce début de semaine. Ce mardi, le club marseillais passe sous les radars de l’UEFA quant à sa situation économique . Les raisons : des comptes toujours plus dans le rouge et un accord de règlement passé il y a quatre ans avec l’instance européenne du foot qui peinerait à être respecté.

Une possible exclusion de la Ligue Europa

Dans ce cadre, l’OM ne serait pas parvenu à respecter une règle primordiale du fair-play financier , qui consiste à ne pas dépasser un déficit de 60 millions d’euros sur trois ans. En parallèle, L’Équipe avance que l’OM pourrait carrément être exclu de la Ligue Europa , pour laquelle il s’est qualifié via sa cinquième place, s’il ne venait pas à convaincre l’UEFA quant à sa stabilité économique. Traduction : le nouveau board de Frank McCourt a du boulot pour cet été.…

TJ pour SOFOOT.com