Le triomphe du PSG n’est pas celui du football français

Pour Vincent Labrune, le nouveau sacre européen du PSG est « un signal fort adressé à l’ensemble du foot français » . Pour d’autres, cette deuxième Ligue des champions est la victoire du foot hexagonal. La réalité du Paris Saint-Germain n’est pourtant pas celle des autres.

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal avait rendu son verdict depuis moins d’une heure que Vincent Labrune diffusait un message comme un mirage. « Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain est champion d’Europe et c’est une fierté immense, ainsi qu’un signal fort adressé à l’ensemble du football français et européen , posait le patron de la LFP, relayé dans L’Équipe , dans son costume de VRP. Deux titres consécutifs, cela valorise une Ligue, mais aussi un modèle tout entier : nos formations, nos diffuseurs, nos partenaires. C’est une base solide sur laquelle nous allons continuer à construire, car la saison 2026-2027 s’ouvrira avec des ambitions renforcées, sept clubs français qualifiés en Europe, et une position dans l’indice UEFA qui nous permet de nourrir de grandes ambitions collectives. »

Dans la foulée, après avoir eu un mot pour les joueurs de la Ligue des talents en route vers la Coupe du monde, il en a remis une couche, parce qu’il n’y a jamais assez de confiture sur la tartine : « Vous portez avec vous une part de ce football français (les mondialistes) qui, ce soir encore, a prouvé qu’il comptait parmi les meilleurs du monde. » Le triomphe du PSG serait donc celui de tout le foot hexagonal, qui a gagné plus de C1 sur les 364 derniers jours grâce à la machine de Luis Enrique qu’au cours des 25 188 précédents (Opta). Ce serait celui de Paris, mais aussi des autres. Les assoiffés d’optimisme et de belles histoires pourront bien plonger la tête la première dans ce storytelling , quand les autres feront seulement face au désert que cette oasis qu’est le PSG ne peut ni cacher ni sauver.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com