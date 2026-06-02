Harry Kane se verrait bien succéder à Ousmane Dembélé

Au-delà de couronner l’Angleterre pour la première fois depuis 70 ans, Harry Kane a une autre grande ambition : prétendre au Ballon d’or . Interrogé par L’Équipe avant la Coupe du monde, l’attaquant anglais se verrait bien succéder à Ousmane Dembélé, d’autant que la prochaine cérémonie se déroulera, pour la première fois de l’histoire, à Londres , chez lui. « Oui, j’ai vu ça. Peut-être que c’est un bon présage pour moi. Le fait de le remporter dans ma ville de naissance, ce serait encore plus spécial pour moi » , a-t-il expliqué depuis Majorque, où il a profité de ses courtes vacances avant de s’envoler vers les États-Unis ce lundi avec sa sélection.

« Je ferais partie des favoris »

C’est peu dire que, malgré ses 60 pions toutes compétitions confondues cette saison avec le Bayern Munich, Kane aura forcément de la concurrence pour obtenir cette distinction , dont le gagnant sera en partie conditionné par le Mondial qui arrive. Pas de quoi lui enlever confiance : « Je ferais partie des favoris, certainement. Compte tenu des trophées que j’ai remportés cette saison et du nombre de buts que j’ai inscrits, je serais dans la course. D’autant qu’en cas de victoire de l’Angleterre en Coupe du monde, on pourrait imaginer que le trophée reviendrait à un joueur anglais. » …

TJ pour SOFOOT.com