Ce qu'a dit Marquinhos à Gabriel après son tir au but raté face au PSG
Solidarité brésilienne. C’est la séquence qui, d’abord passée inaperçue avec l’effervescence du back-to-back parisien en Ligue des champions contre Arsenal, a ensuite suscité de l’émoi. Malheureux après avoir envoyé son tir au but dans le ciel de Budapest, Gabriel a ensuite été réconforté par Marquinhos, qui lui aurait adressé ces mots.
Irmãos 🇧🇷#UCLfinal pic.twitter.com/8XOG3Mvbxl…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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