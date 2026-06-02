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Ce qu'a dit Marquinhos à Gabriel après son tir au but raté face au PSG
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 10:19

Ce qu'a dit Marquinhos à Gabriel après son tir au but raté face au PSG

Ce qu'a dit Marquinhos à Gabriel après son tir au but raté face au PSG

Solidarité brésilienne. C’est la séquence qui, d’abord passée inaperçue avec l’effervescence du back-to-back parisien en Ligue des champions contre Arsenal, a ensuite suscité de l’émoi. Malheureux après avoir envoyé son tir au but dans le ciel de Budapest, Gabriel a ensuite été réconforté par Marquinhos, qui lui aurait adressé ces mots.

Irmãos 🇧🇷#UCLfinal pic.twitter.com/8XOG3Mvbxl…

TJ pour SOFOOT.com

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