La liste du Ghana avec Nuamah, mais sans Djiku ni Ayew

La liste du Ghana avec Nuamah, mais sans Djiku ni Ayew

Les Black Stars au pays des stars. Parmi les dernières sélections à ne pas avoir annoncé sa liste pour aller disputer le Mondial en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet), le Ghana a enfin levé le doute. Quelques jours après avoir dévoilé une préliste de 28 noms, l’expérimenté sélectionneur portugais Carlos Queiroz (73 ans) a communiqué les 26 joueurs qui prendront définitivement part à la Coupe du monde .

Parmi les Ghanéens convoqués, on retrouve quelques noms connus comme Antoine Semenyo (Manchester City), Iñaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester) ou encore Thomas Partey (Villarreal).…

VM pour SOFOOT.com