Pas de Champs-Élysées pour fêter les victoires à la CAN
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 12:01

Ça ne rigole pas. Alors que les quarts de finale de la CAN débutent ce vendredi soir, les forces de l’ordre ont pris des mesures pour éviter des troubles à l’ordre public.

La préfecture de police de Paris a publié un arrêté interdisant les rassemblements de supporters à partir de ce vendredi à 15h, et jusqu’à dimanche à 2h , dans un secteur délimité. Comprenant notamment les Champs-Élysées . Cette zone va du Louvre à l’avenue Foch. La préfecture a également interdit l’usage des « artifices de divertissement ou articles pyrotechniques » . Un arrêté similaire avait déjà été pris pendant les phases de poules.…

CMF pour SOFOOT.com

