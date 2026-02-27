Pas d’inversion pour le match PSG-Chelsea

Ça va vraiment vite le football. Quelques heures seulement après l’annonce d’une possibilité de voir le match PSG-Chelsea être inversé (aller à Londres, retour à Paris, et non le contraire comme initialement prévu), l’UEFA a finalement confirmé que rien ne bougerait . En effet, les trois équipes de Londres présentes en huitièmes de finale de la Ligue des champions – Chelsea, Tottenham et Arsenal – joueront leur match retour à domicile.

Chelsea et Arsenal joueront le même soir

Le 17 mars (21 heures), auront ainsi lieu Chelsea-PSG et Arsenal-Leverkusen. Le 18 mars (21 heures), se jouera Tottenham-Atlético. D’ordinaire, l’UEFA a toujours évité que plusieurs équipes d’une même ville y jouent simultanément, afin d’éviter tout incident, mais cette saison fait visiblement exception. Les dispositifs de sécurité devraient certainement être renforcés.…

AB pour SOFOOT.com