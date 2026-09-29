Pas d’hommage prévu pour Didier Deschamps

Le strict minimum. Selon les dires de RMC Sport , il n’y aura pas d’hommage prévu pour Didier Deschamps lors des deux rencontres de Ligue des nations qui attendent les Bleus au Stade de France : France-Italie et France-Belgique les 2 et 5 octobre. Dure décision pour DD si cela s’avère vrai, qui ne pourra donc pas saluer directement le public français après son chant du cygne en Amérique.

« Une question de timing »

Le Basque est resté 14 ans à la tête de la sélection (plus long mandat pour un sélectionneur français) et pointe à la dixième place des joueurs les plus capés avec la France. Il culmine à 103 sélections. Toujours selon RMC Sport , ce serait « une question de timing » pour la fédé française. Cette dernière préférerait se concentrer sur les débuts de Zidane en tant que big boss .…

AC pour SOFOOT.com