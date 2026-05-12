Pas d'extension de la VAR en Premier League

Trop de VAR tue la VAR. D’après le Guardian , la Premier League va refuser d’étendre le champ d’application de l’assistance vidéo qui sera mis en place pendant la Coupe du monde. Une décision prise après avoir suivi les recommandations de la PGMO (Professionnel Game Match Officials), l’organisme des arbitres anglais.

La balle est dans leur camp

Cette nouvelle réforme permettra aux arbitres de s’appuyer sur l’arbitrage vidéo pour l’attribution d’un deuxième carton jaune ou d’un potentiel corner. De quoi éviter certaines déconvenues, à condition de ne pas y passer trois heures . L’IFAB (International Football Association Board) a d’ailleurs laissé le choix aux différentes ligues d’appliquer ou non ce changement, qui entrera en vigueur cet été. …

EM pour SOFOOT.com