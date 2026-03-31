L’UEFA clarifie la sanction du LOSC
L’addition reste salée. Si les amendes à régler sont toujours les mêmes concernant la rencontre entre Lille et Aston Villa du 12 mars dernier, le motif, lui, méritait plus de précisions. Contrairement à ce qu’affirment plusieurs médias et responsables politiques, ce sont bien les chants insultants envers le gardien argentin Emiliano Martínez qui sont sanctionnés , et non le tifo de Jeanne d’Arc.
Martínez au centre du conflit
Selon Le Parisien, qui a contacté l’UEFA, celle-ci répond : « L’incident et la sanction subséquente imposée au LOSC Lille pour un message inadapté à un événement sportif n’avaient rien à voir avec la représentation de Jeanne d’Arc . »…
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