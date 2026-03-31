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En direct : le multiplex des barrages
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 17:42

En direct : le multiplex des barrages

En direct : le multiplex des barrages

Second et dernier épisode des barrages européens pour la Coupe du monde. L'Italie retrouvera-t-elle un Mondial 12 ans après ? Le Kosovo créera-t-il la surprise ? Aura-t-on des scénarios de dingue ? Pour tout savoir, ça se passe ici.

Bosnie-Herzégovine – Italie

Kosovo – Turquie

République tchèque – Danemark

Suède – Pologne

20h30 : Bonsoir tout le monde ! Ce soir, c’est le grand soir : on va enfin savoir si l’Italie va faire l’exploit de rater une troisième Coupe du monde d’affilée (ou pas), si la Turquie parviendra à se débarrasser de la surprise kosovare et qui des Tchèques, Danois, Suédois et Polonais prendront les deux derniers sésames pour l’Amérique du Nord.

Vous l’aurez compris, ce soir, c’est la grande finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026. Et qui dit dernières places à prendre, dit autant d’heureux que de déçus. Restez bien ici, on va avoir de tout : de la joie, des buts de raccroc, de la frustration, des explosions de joie, des pleurs et des scènes de liesse… Tout ce qui fait la beauté de ce sport finalement. Coup d’envoi dans 15 minutes sur les quatre pelouses !…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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