Tottenham tient son nouvel entraîneur

Un Marseillais en remplace un autre. Ce dimanche, Tottenham officialisait le départ d’Igor Tudor du poste d’entraîneur , un mois seulement après son arrivée. Mais les Spurs n’ont pas tardé à trouver le successeur du Croate, puisque Roberto De Zerbi a été nommé ce mardi . RDZ revient en Premier League après une première expérience à Brighton (2022-2024) et surtout, au terme de son aventure à l’OM, achevée le 11 février dernier.

Actuel dix-septième en championnat, à un point de la zone rouge et éliminé de toutes les autres compétitions, Tottenham vit une deuxième saison galère, après avoir terminé à la même place en 2025. Surtout, le club londonien a déjà épuisé deux entraîneurs, avec Thomas Frank et donc Tudor. De Zerbi aura au moins de quoi s’occuper.…

AB pour SOFOOT.com