Pas d’erreur d’arbitrage lors de Lille-PAOK selon l’UEFA
Le texto n’a pas suffi.
Selon L’Équipe , la direction de l’arbitrage de l’UEFA estime que Nikola Dabanovic, le sifflet monténégrin de Lille–PAOK (3-4) , n’a pas commis d’erreur en n’accordant pas le penalty pourtant évident sur Matías Fernández-Pardo (39 e ). Oui, celui où Jonjoe Kenny a décidé de redécorer le maillot du Lillois en crop-top.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
