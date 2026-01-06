 Aller au contenu principal
Pas d'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 15:25

La tuile.

Touché au genou depuis la semaine dernière et déjà absent contre le Bétis Séville ce week-end, Kylian Mbappé ne sera finalement pas du voyage à Djeddah, où le Real Madrid disputera la Supercoupe d’Espagne. Revenu à l’entraînement plus tôt que prévu, l’international français avait bien espéré être de la partie, mais il devra encore patienter. L’AFP rapporte qu’il devrait être écarté des terrains pendant au moins trois semaines.

CMF pour SOFOOT.com

