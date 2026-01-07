OL ou OM ? Himad Abdelli a fait son choix !
Et il ne devrait pas plaire aux Lyonnais.
Annoncé proche de l’OL fin décembre, Himad Abdelli a finalement d’autres plans en tête. Très en vue avec Angers et actuellement avec l’Algérie à la CAN, le milieu de terrain va très certainement quitter le SCO, club avec lequel il est en fin de contrat en juin prochain. Visiblement peu emballé par le Rhône, l’international algérien aurait finalement choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille , selon Foot Mercato .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
