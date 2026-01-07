 Aller au contenu principal
OL ou OM ? Himad Abdelli a fait son choix !
07/01/2026

Et il ne devrait pas plaire aux Lyonnais.

Annoncé proche de l’OL fin décembre, Himad Abdelli a finalement d’autres plans en tête. Très en vue avec Angers et actuellement avec l’Algérie à la CAN, le milieu de terrain va très certainement quitter le SCO, club avec lequel il est en fin de contrat en juin prochain. Visiblement peu emballé par le Rhône, l’international algérien aurait finalement choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille , selon Foot Mercato .…

TJ pour SOFOOT.com

