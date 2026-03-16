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Pas d'accrobranche ni de tyroliennes au stade de la Mosson
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 09:40

Pas d'accrobranche ni de tyroliennes au stade de la Mosson

Pas d'accrobranche ni de tyroliennes au stade de la Mosson

En faisant n’importe quoi, on devient n’importe qui… mais pas maire. Rémi Gaillard a été éliminé dès le premier tour des élections municipales à Montpellier dimanche. Le candidat de la liste « Yes we clown » s’est classé cinquième avec 8,21% des voix . Insuffisant pour se hisser au second tour. Le projet original qu’il portait pour le stade de la Mosson est donc envoyé aux oubliettes.

Rémi Gaillard souhaitait construire un stade tout neuf, éco-responsable, pour le MHSC, et donc donner une seconde vie à la Mosson . Le stade du quartier de la Paillade serait devenu « un grand parc de permaculture, de loisirs nature, d’aventure et d’innovation écologique » selon son programme. Les gradins auraient été transformés en terrasses cultivées, tandis que l’installation de tyroliennes traversant le stade et de passerelles suspendues en auraient fait « un lieu ludique, unique en France, qui attire toute l’année » .…

QB pour SOFOOT.com

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