information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 09:37

« Pas assez bons » et « surpayés », Jim Ratcliffe charge les joueurs de Manchester United

C’est la crise à tous les étages.

Quatorzième de Premier League, Manchester United est dans une impasse, malgré le changement d’entraîneur survenu en cours de saison et des investissements toujours aussi importants à chaque mercato. Le président Jim Ratcliffe semble se vautrer, mais préfère cibler son effectif dans un entretien accordé à la BBC : « Certains joueurs ne sont pas assez bons et d’autres sont probablement trop payés , mais il faudra du temps pour que nous formions l’équipe dont nous sommes pleinement responsables et pour laquelle nous devons rendre des comptes. » …

EL pour SOFOOT.com