Partouche : le nouveau club de jeux parisien porte le chiffre d'affaires au 3T

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de casinos Partouche a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% au troisième trimestre de son exercice décalé, grâce à son nouveau club de jeux parisien et au dynamisme de ses casinos cannois.

Entre mai et juillet 2026, le deuxième casinotier français (derrière le groupe Barrière) a dégagé un chiffre d'affaires de 120,3 millions d'euros, selon un communiqué mardi.

Dans le détail, le produit brut des jeux (PBJ, différence entre les mises des joueurs et leurs gains) a progressé de 7% en France à 181,1 millions d'euros, et baissé de 5% à l'international à 18,9 millions d'euros sur le trimestre.

En France, les nouveaux locaux du club de jeux parisien, inaugurés par le groupe en mai, contribuent à la hausse de l'activité.

"On a eu un démarrage assez satisfaisant. C'est de bon augure, la clientèle semble apprécier le lieu et l'offre", commente auprès de l'AFP Fabrice Paire, président du directoire du groupe Partouche, soulignant que c'est le seul club de jeux de la capitale dont la taille permet d'accueillir les grands tournois de poker.

"On a beaucoup de demandes", notamment de la part Winamax ou du PMU, pour organiser de tels tournois, indique-t-il.

Les établissements cannois Royal Palm et Casino Partouche Cannes 50 Croisette ont également vu leur activité progresser même si "le mois de juillet n'a pas été facile avec les effets de la canicule", selon M. Paire.

A l'international, ce sont les travaux de rénovation en cours au casino de Meyrin en Suisse qui expliquent la baisse du PBJ tandis que le casino de Cotonou au Bénin, ouvert en janvier 2025, a vu son PBJ tripler au 3e trimestre, à 900.000 euros.

"Cotonou a trouvé son rythme de croisière. On a un modèle qui fonctionne et on a pas mal de sollicitations" pour ouvrir d'autres établissements sur le continent, indique M. Paire.